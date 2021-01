Riesen Aufregung um Nazi-Auftritt in Zirkus

Ein russischer Zirkus lässt Tiere in Nazi-"Uniformen" auftreten. Nun ermittelt die Justiz.

Ein Affe in einer SS-Uniform, Ziegen mit Hakenkreuz-Decken: Mit dieser Nummer wollte ein russischer Zirkus laut eigenen Angaben das Publikum auf einen Ausflug zu den Weihnachtsfesten vergangener Jahre mitnehmen. Dabei wurde ein Affe in Nazi-Uniform von einer Dompteurin in Sowjet-Uniform ausgeführt. Das verstoße nicht gegen das russische Gesetz, so die Veranstalter.

Die Diözese, die die Aufführung stattfinden ließ, und der Zirkus verwiesen auf eine im vergangenen Jahr verabschiedete Gesetzesänderung, die das pauschale Verbot der Verwendung von Nazi-Symbolen aufhebt, solange diese nicht einer faschistischen Ideologie dienen. Die Staatsanwaltschaft der Region Udmurtien teilte dennoch mit, sie habe Ermittlungen eingeleitet.