Rückruf! Energydrinks unabsichtlich mit Wodka gemischt

In den USA sorgt ein Produktionsfehler bei einem Getränkekonzern für Aufsehen – und potenzielle Gesundheitsrisiken: Der Hersteller „High Noon“ hat versehentlich ein alkoholisches Wodkamischgetränk in Dosen des bekannten „Celsius“ Energy Drinks abgefüllt.

Der Fehler führte nun zu einem großangelegten Produktrückruf in mehreren Bundesstaaten.

Wie der US-Sender CNBC berichtet, könnte der Vorfall schwerwiegende Konsequenzen haben – insbesondere für Kinder, Jugendliche oder Personen, die aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen keinen Alkohol konsumieren dürfen. Denn die Hard-Seltzer-Produkte von High Noon enthalten Wodka, sind allerdings kalorienarm und äußerlich leicht mit klassischen Energy-Drinks zu verwechseln.

Warnung vor unbewusstem Alkoholkonsum

Laut Unternehmensangaben wurde der Fehler durch eine Verwechslung beim Verpackungshersteller verursacht, der die falschen Dosen geliefert hatte. Die Food and Drug Administration (FDA) warnte, dass betroffene Produkte unwissentlich konsumiert werden könnten – mit möglicherweise weitreichenden Folgen, auch etwa für Autofahrer im Falle eines unbewussten Alkoholkonsums.

Die fehlbefüllten Dosen wurden Ende Juli in mehrere Bundesstaaten ausgeliefert, darunter Florida, Michigan, New York, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Virginia und Wisconsin. Bisher sind keine Fälle bekannt, in denen die betroffenen Getränke konsumiert wurden – dennoch rät der Hersteller dringend, gekaufte Celsius-Produkte aus diesen Regionen zu überprüfen.

Kundinnen und Kunden, die möglicherweise betroffene Energy-Drinks erworben haben, sollen diese entsorgen und sich an den Hersteller wenden, um eine Rückerstattung zu erhalten.