Sagrada Familia hat jetzt höchsten Kirchturm der Welt

Die noch im Bau befindliche Sagrada Familia in Barcelona hat ab sofort den höchsten Kirchturm der Welt.

Am Donnerstag wurde am Christus-Turm der weltbekannten Basilika das untere Element des Turmkreuzes montiert. Damit erreicht der zentrale Turm der Kirche nach Angaben der Erbauer nun eine Höhe von 162,91 Metern und überragt damit erstmals das Ulmer Münster in Deutschland. Dessen 1890 vollendeter Turm ist 161,53 Meter hoch, wie die Kathpress am Donnerstag berichtete.

Mit der Anbringung des ersten Kreuzsegments begann die finale Bauphase des höchsten Turms der Sagrada Família. Der untere Arm des Kreuzes misst 7,25 Meter und wiegt 24 Tonnen. Er war seit Juli auf einer 54 Meter hohen Plattform über dem Mittelschiff positioniert und für die Montage vorbereitet worden. Nach Fertigstellung soll das Kreuz 17 Meter hoch und 13,50 Meter breit sein, etwa so groß wie ein fünfstöckiges Gebäude. Insgesamt soll der Turm eine Höhe von 172,50 Metern erreichen.

Gotteshaus von Gaudi soll endgültig fertiggestellt sein

Die Fertigstellung des "Turms Jesu Christi" soll 2026 einen historischen Meilenstein markieren, pünktlich zum 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudi (1852-1926). Zu diesem Anlass sind diverse Veranstaltungen geplant.

Die Kirche Sagrada Familia gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Spaniens. Mit dem Bau des nördlich der Altstadt von Barcelona gelegenen Gotteshauses wurde 1882 begonnen. Gaudi selbst starb nach 40 Jahren Arbeit in unmittelbarer Nähe der Kirche in Folge eines Verkehrsunfalls. Die komplette Fertigstellung des Gotteshauses soll in den 2030er Jahren erfolgen. Seit 2000 läuft für Gaudi ein Seligsprechungsverfahren.