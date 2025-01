Schicksal von Gorilla-Baby bewegt die Welt

Herzige Nachrichten aus Istanbul! Der türkische Zoo päppelt gerade ein Gorilla-Baby auf, das am Flughafen aufgefunden wurde.

Im November machten Arbeiter am Flughafen in Istanbul einen ungewöhnlichen Fund: Ein Gorilla-Baby in einer Käfigbox!

Der kleine Affe wurde in den Zoo von Istanbul gebracht, dort kümmern sich die Mitarbeiter um den herzigen Baby-Gorilla.

"Es ist das erste Mal, dass wir einen Gorilla dieser Art in der Türkei auffinden", sagt Fahrettin Ulu, Direktor für Naturschutz und Nationalparks.

Vom Aussterben bedroht

Es handelt sich um einen vom Aussterben bedrohter Westlicher Gorilla. Er sollte offenbar illegal von Nigeria nach Thailand gebracht werden.

Nun wird er im Zoo aufgepäppelt. Er wurde auf "Zeytin" getauft, auf Deutsch: Olive! Im Netz beteiligten sich über hunderttausend User an der Namensfindung.

Gorilla-Baby wächst

Seitdem Zeytin im Zoo betreut wird, ist er schon 3,5 Zentimeter gewachsen und hat ein Kilo zugenommen. Er soll sich sogar schon einmal auf die Brust getrommelt haben.

Sein Lieblingsfutter: Obst, Gemüse und Nüsse!