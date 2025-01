× Tierdrama in NÖ: 62 Schafe in Flammen verendet

Bei einem Stallbrand am Sonntag verendeten 62 Schafe qualvoll in den Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

NÖ. Höchste Alarmstufe in Herzogenburg: Nachdem ein Nachbar kurz vor 16:30 Uhr den Brand einer Scheune bemerkt hatte, zögerten zwei Frauen keinen Moment. Die 51-Jährige und die 62-Jährige versuchten die im Stall eingesperrten Schafe zu retten. Trotz aller Mühen konnten sie nur 4 Tiere aus den Flammen befreien. Für 62 von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Bei ihrer Rettungsaktion zogen sich die beiden Frauen leichte Verletzungen zu. 50 Tauben und Hühner aus brennendem Haus gerettet

Beim dramatischen Einsatz rückten insgesamt 12 Feuerwehren aus. Die unmittelbare Brandbekämpfung dauerte wegen des heftigen Ausmaßes bis in die Abendstunden an. Die Nachlöscharbeiten sind auch am Montagmorgen noch in vollem Gange. Die Ursache des verheerenden Brandes ist bisher ungeklärt. Sie soll laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag ermittelt werden.