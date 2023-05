Schlägerei bei Jugend-Fußballturnier: 15-Jähriger tot

Bei einem Jugend-Fußballturnier kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein 15-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Frankfurt. Am vergangenen Pfingstsonntag kam es im Rahmen eines internationalen Jugend-Fußballturniers zu einer Schlägerei. Ein 15-Jähriger erlitt dabei schwere Hirnverletzungen. Zunächst wurde er für hirntot erklärt, jetzt ist er im Krankenhaus endgültig verstorben. Der Fall schlug in Deutschland hohe Wellen.

Nach der Attacke musste der Jugendliche von einer Maschine am Leben gehalten werden. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die genaue Todesursache schaffen. Zu der Auseinandersetzung kam es nach dem Abpfiff eines Spiels zwischen der französischen U-17-Mannschaft des FC Metz und des Vereins JFC Berlin. Ein 16-Jähriger, gegen den Haftbefehl erlassen wurde, soll einen anderen Gegenspieler mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er den 15-jährigen Berliner in den Schwitzkasten genommen und ihm in den Bauch geboxt haben, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der 15-Jährige konnte sich jedoch befreien und weggehen. Doch der 16-Jährige war noch nicht fertig. Er soll ihm hinterhergelaufen sein und ihm von hinten einen brutalen Schlag auf den Kopf gegeben haben. Der Berliner brach zusammen, der mutmaßliche Täter soll weggegangen sein, ohne ihm zu helfen. Der 15-Jährige musste reanimiert werden, erlag aber schließlich seinen lebensgefährlichen Hirnverletzungen. Nachdem er im Krankenhaus für hirntot erklärt worden war, hielten ihn nur noch Maschinen am Leben. Diese wurden jetzt abgeschaltet. Der 16-Jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in U-Haft.