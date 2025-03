Schock! 26-jähriger YouTuber plötzlich tot aufgefunden

Ein Youtube-Star, der gerade einmal 26 Jahre alt war, ist jetzt durch mysteriöse Art und Weise plötzlich verstorben.

Der Online-Star "P2istheName", der mit bürgerlichem Namen Philip Enewally heißt, wurde am Freitag tot in einer Poststelle aufgefunden, wie der Gerichtsmediziner von Los Angeles County mitteilte. Details sind im Moment ziemlich vage - die Ermittlungen des Gerichtsmediziners laufen jedenfalls.

Kanal-Trauer

Ein Familienmitglied bestätigte den Tod des YouTubers gegenüber den Medien kürzlich. Er bat darum, dass die Öffentlichkeit die Privatsphäre der Familie respektieren solle, während sie trauern. Er verwies die Fans auf seinen Kanal, um zu trauern.

Ein anderer YouTuber, "COLETHEMAN", schrieb über seinen verstorbenen Freund auf X und erinnerte sich daran, dass er immer freundlich war und ihm Ratschläge für die Erstellung von Inhalten gab, damit er seine eigenen Videos verbessern konnte.

Das letzte Video von P2istheName wurde vor etwa zwei Wochen auf YouTube hochgeladen.

Traum von L.A.

In einem früheren Video erzählte er von seinem großen Traum, den er sich nun erfüllen wolle: Nach Los Angeles zu ziehen.

Enewally wurde durch Fortnite-Videos bekannt, bevor er sich allgemeineren Videospielinhalten zuwandte und viele „Let's Plays“ postete. Inzwischen hat er seine eigene Bekleidungslinie, WallyCo, eröffnet.

Er gab seinen vier Millionen Abonnenten auch einen Einblick in sein Leben und veröffentlichte Videos wie dieses, in dem er ihnen „einen Tag im Leben eines jungen schwarzen Millionärs“ in L.A. zeigte.

Er wurde 26 Jahre alt.