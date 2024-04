Schrecklich: Elefant tötet Safari-Touristin

Es hätte ein Abenteuer-Ausflug werden sollen, als die Reisegruppe gegen 9.30 Uhr im Kafue-Nationalpark in Sambia zu einer Pirschfahrt aufbrach. Doch die Freude währte nur kurz. In rund 50 Metern Entfernungen zum Auto taucht ein Elefantenbulle auf, der mehr als nur schlecht gelaunt zu sein scheint. Der Fahrer des Wagens bemerkt die Gefahr sofort und tritt auf das Gaspedal, während der Elefant mit vollem Tempo auf den Geländewagen zurennt.

Doch die Flucht misslingt leider. Wegen des unwegsamen Geländes kommt der Touristen-Wagen nicht schnell genug weg und Sekunden später sieht man im von einem Touristen gefilmten Video den Elefanten direkt neben dem Fahrzeug. Alle Versuche, das aufgebrachte Tier mit lauten Rufen wegzuscheuchen, scheitern.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G