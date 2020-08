Sensation: Erster Fallschirmsprung aus Elektroflugzeug

Gründer von Solarstratos spricht von einer "Botschaft der Hoffnung für künftige Generationen".

Payerne. Der weltweit erste Fallschirmsprung aus einem solarbetriebenen Elektroflugzeug ist in Payerne (Kanton Waadt) in der Schweiz erfolgreich durchgeführt worden. Raphael Domjan, Gründer von Solarstratos, landete am Dienstag in der Früh sicher auf einem Luftwaffenstützpunkt.

"Das ist eine Botschaft der Hoffnung für künftige Generationen. Sie werden auch morgen noch träumen und Aktivitäten wie zum Beispiel Fallschirmspringen durchführen können, aber ohne Treibhausgasemissionen und in absoluter Stille", wurde Domjan in einer Pressemitteilung zitiert.

Das zweiplätzige Solarflugzeug hatte seinen ersten Testflug 2017 unternommen. Ziel des Projektes ist es, mit dem Fluggerät allein mit Sonnenenergie bis auf eine Höhe von 25.000 Metern in die Stratosphäre zu fliegen.