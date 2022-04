Wegen des Total-Lockdowns in Shanghai steht auch die Logistik still. Tausende Container warten auf die Verladung.

Seit mehreren Wochen befindet sich Shanghai coronabedingt im Total-Lockdown – das betrifft nun auch den Online-Handel. Denn durch die Zero-Covid-Politik steht auch die Hafenarbeit still. Hunderte Frachter warten vor Shanghais Hafen – einem der wichtigsten Seehäfen der Welt.

Der Hafen ist zwar in Betrieb, doch weil in der 26 Millionen Einwohner zählenden Stadt Hausarrest verhängt wurde, können auch die Hafenarbeiter nicht zur Arbeit gehen. Dieses Szenario betraf in den vergangenen Monaten auch andere chinesische Städte und Häfen, wie Shenzhen und Dongguan. Entsprechend wurde auch die Produktion in den Fabriken von VW, Tesla und anderen Unternehmen gedrosselt oder gestoppt.