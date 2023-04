Skandal: Touristen posieren vor KZ Auschwitz für Fotos

Besonders als Tourist möchte man am liebsten mit der Kamera jeden Ort und Moment einfangen.

Profis achten dabei natürlich auf alles Mögliche: Das perfekte Motiv, mit einer ästhetischen Pose und dem richtigen Licht sowie Winkel! Und zack-, ist das Bild erst geknipst, landet es direkt in den sozialen Medien.

Dass dieses Procedere allerdings nicht immer angebracht ist, beweisen nun neuste Aufnahmen, die im Netz viral gehen.

Joining @mrmarkdolan on @GBNEWS at 9.40pm to unpick this bizarre occurrence. https://t.co/xuVJjCj0kV