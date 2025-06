Spritzen-Attacken auf 145 Frauen bei Musik-Festival

Frankreich wird von einer beunruhigenden Serie Nadel-Attacken erschüttert. Beim Musikfestival „Fête de la Musique“ sollen landesweit mehrere Frauen Opfer von Angriffen mit Spritzen geworden sein.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums erstatteten landesweit insgesamt 145 Frauen Anzeige. Allein aus Paris stammen mindestens 21 Betroffene. Besonders betroffen war auch Asnières-sur-Seine nordwestlich der Hauptstadt: Dort wurden auf dem Rathausplatz acht junge Frauen mit Spritzen attackiert. Sechs von ihnen zeigten die Tat an, das Rote Kreuz versorgte die Opfer noch vor Ort.

Auch aus weiteren Städten wie Metz und Grenoble wurden ähnliche Vorfälle gemeldet. Einige Frauen mussten medizinisch behandelt werden, in mehreren Fällen laufen derzeit toxikologische Untersuchungen. Was sich genau in den Spritzen befand, ist bislang unklar. Laut der Zeitung Le Parisien klagten mehrere Betroffene über Schwindel und Unwohlsein.

Besonders beunruhigend: Bereits vor dem Festival sollen in sozialen Netzwerken Aufrufe zu den Angriffen kursiert sein. Wie L’Indépendant berichtet, sorgten diese bereits im Vorfeld für große Verunsicherung unter weiblichen Festivalbesucherinnen. Wer hinter den anonymen Aufrufen steckt, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.