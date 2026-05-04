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Straße von Hormuz: Iran feuert auf US-Militärschiff
© Getty

Krieg geht weiter

Straße von Hormuz: Iran feuert auf US-Militärschiff

04.05.26, 12:52
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Im Nahost-Konflikt bahnt sich eine weitere Eskalation an: Der Iran vermeldet Angriffe auf ein US-Militärschiff in der Straße von Hormuz.

Der Iran hat laut der Nachrichtenagentur Fars am Montag zwei Raketen auf ein US-Militärschiff in der Straße von Hormuz abgefeuert. Zuvor habe die US-Fregatte "eine Warnung der iranischen Marine ignoriert", hieß es ohne Angaben von Quellen. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend (Ortszeit) einen US-Militäreinsatz in der vom Iran blockierten Straße von Hormuz ab Montag angekündigt, bei dem dort festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus "geleitet" werden sollten.

Iranische Streitkräfte wollen US-Verbände auch daran gehindert haben, in die Straße von Hormuz einzufahren. Durch Warnungen seien die "feindlichen Zerstörer" an der Einfahrt gehindert worden, berichtete Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. Die Nachrichtenagentur Tasnim kündigte an, zeitnah nähere Details zu berichten. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden. Von US-Seite gab es zu den angeblichen Vorfällen keine Angaben.

Zuvor hatte die iranische Militärführung gewarnt, ausländische Streitkräfte anzugreifen, sollten diese versuchen, die Meerenge zu durchfahren. Ein iranischer Außenamtssprecher hatte bei einer Pressekonferenz ebenfalls gesagt, dass das Land seine eigenen Interessen verteidigen werde.

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