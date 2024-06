Stronach vor Sex-Prozess: Was Milliardär blüht

Acht neue Vorwürfe, darunter Vergewaltigung. Am 8. Juli startet der Prozess gegen Milliardär Frank Stronach.

Kanada. Der austro-kanadische Unternehmer Frank Stronach (91)ist in Kanada neuerlich festgenommen worden.

Gegen ihn sind demnach Vorwürfe in acht weiteren Fällen aufgetaucht, sechs davon bezüglich sexueller Übergriffe. Insgesamt sind es jetzt schon 13 Vorwürfe gegen den Milliardär und Magna-Gründer.

Bereits die zweite Festnahme

Stronach war schon vor rund drei Wochen von der Polizei kurzzeitig festgenommen und befragt worden. Sein österreichischer Anwalt Michael Krüger bestätigte damals Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung.

Kein Pass mehr

Frank Stronach musste seinen Pass abgeben, Reisen sind dem 91-Jährigen nicht mehr erlaubt.

Kaution gezahlt

Gegen eine üppige Kautionszahlung ist der Unternehmer und Gründer der Partei „Team Stronach“ aktuell auf freiem Fuß. Doch schon sehr bald muss er sich zu den heftigen Vorwürfen gegenüber einem Gericht verantworten.

Gerichtstermin am 8. Juli

Milliardär Stronach muss bereits am 8. Juli in einem Gericht in Brampton, einer Stadt nordwestlich von Toronto, zu seinem Prozess erscheinen. Bisher ist noch keiner der Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung vor Gericht verhandelt worden. Für Stronach gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt bestreitet alle Vorwürfe.