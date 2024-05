Studentin verschlang über 5 Kilo Käse pro Woche

Die amerikanische Jus-Studentin Adela Cojab aß eigenen Angaben zufolge mehr als fünf Kilogramm Käse in der Woche - mit schwerwiegenden Folgen.

Dass die USA eine Käseliebhaber-Nation ist, dürfte wohl jedem bekannt sein. Knapp 20 Kilo Käse aß im Schnitt ein Amerikaner im Jahr 2022 laut dem US Department of Agriculture (USDA). Mit der New Yorkerin Adela Cojab nimmt es aber keiner so schnell auf. Bis vor kurzem noch verschlang die 27-jährige Jus-Studentin mehr als die durchschnittliche Jahresmenge in nur einem Monat.

© Instagram/adelacojab

"Schwere" Konsequenzen

Diese Käse-Diät hatte allerdings "schwere" Konsequenzen für die junge Frau. Nicht nur schossen die Kilos steil in die Höhe, auch blieb ihre Periode ein halbes Jahr aus. Und damit nicht genug, entwickelte sie noch eine Anfälligkeit für Diabetes Typ 2. Diese Warnzeichen halfen ihr schließlich, sich auf eine längst überfällige Therapie einzulassen.

Therapie für wöchentlich 5.000 Euro

Zwölf Wochen lang nahm Cojab an einem Programm Teil, dass die täglich mehr als 5.000 Euro kostete. Seither verlor sie insgesamt 23 Kilo (nicht zuletzt dank dem neuen "Wundermittel" Ozempic) und konnte so auch ihre Gesundheit wieder weitgehend stabilisieren. "Leichtem" Mozzarella kann und will die Studentin allerdings bis heute nicht abschwören.