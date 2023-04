Teenie klagt über Rückenschmerzen – 24 Stunden später ist er tot

Ein Jugendlicher in den USA klagte über Rückenschmerzen – diese waren bereits der Vorläufer von multiplem Organversagen.

Kyle L.* (†16) aus Philadelphia war kerngesund, spielte Fußball, spielte Basketball und lief für das Leichtathletik-Team. Nach einem Basketballspiel klagte der Teenager plötzlich über Rückenschmerzen – der junge Mann wurde im Spital untersucht und bekam Schmerzmittel verabreicht. "Sie sagten mir, ich solle ihn in ein paar Tagen wiederbringen, wenn es ihm nicht besser ginge. Nun, in ein paar Tagen konnte er nicht einmal mehr aufstehen", sagte sein Vater im Interview mit dem TV-Sender FOX29Philadelphia.

Als sich die Rückenschmerzen von Kyle zusehends verschlechterten, entschied seine Mutter, die Rettung zu rufen – ihr Sohn wurde in die Notaufnahme des St. Christopher’s Kinderkrankenhaus in Philadelphia gebracht, wo der Albtraum der Familie erst richtig begann.

Diagnose Leukämie

Die Ärzte stellten nach einigen Bluttests schnell die Diagnose: Leukämie. Die Schmerzen waren bereits der Vorläufer von multiplem Organversagen. Kyle hatte keine Überlebenschance und starb 24 Stunden nach der Diagnose.

Ihr Sohn habe schon konkrete Pläne für seine Zukunft nach der Schule gehabt. Er wollte Ermittler für das FBI oder CSI werden. "Er wollte das so sehr, dass er sich bewarb und in ein Programm aufgenommen wurde, in dem er in diesem Sommer mit echten CSI-Agenten in Washington gelernt hätte", schreiben seine Eltern auf einer Spendenseite über ihren Sohn. Sie wollen insgesamt 25.000 US-Dollar sammeln, um die Behandlung im Spital und die Beerdigung zu bezahlen. Der Rest des Geldes soll seinen Geschwistern zugutekommen.