Teenie-Vandale fällt berühmten ''Robin Hood''-Baum

Einer der berühmtesten Bäume der Welt wurde von einem Teenie-Vandalen (16) gefällt.

Der an der 1 900 Jahre alten römischen Verteidigungslinie von Kaiser Hadrian stehende Baum wurde vor allem durch den Film "Robin Hood: König der Diebe" (1991) bekannt. Er stand in einer Senke, dem Sycamore Gap, nahe der Grenze zu Schottland. Hollywoodstar Kevin Costner, der in dem Film Robin von Loxley spielte, stand neben dem Baum auf der Mauer und schrie: "Ich bin zu Hause...".

Jetzt entdeckten Spaziergänger den gestürzten Baum am Morgen - er wurde offensichtlich gefällt. Ein sauberer Schnitt durch den Stamm brachte den 300 Jahre alten Riesen zu Fall. Wie sich dann am frühen Donnerstagmorgen herausstellte, war es ein 16-jähriger Teenager, der dem Baum sein Ende setzte. Er wurde festgenommen und kooperiert laut Polizei mit den Ermittlern.

Ein Polizeisprecher erklärt gegenüber der "Daily Mail": "Eine umfassende Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem der Sycamore Gap Tree über Nacht gefällt wurde, was nach unserer Ansicht ein vorsätzlicher Akt des Vandalismus war." Zudem sei der Baum ein weltbekanntes Wahrzeichen und der "Vandalismus hat in der gesamten örtlichen Gemeinde und darüber hinaus verständlicherweise Schock und Wut ausgelöst.“