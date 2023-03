Touristin von Gift-Oktopus gebissen – Lebensgefahr!

Eine giftige Krake biss eine Touristin am Strand von Sydney in den Bauch – die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die BILD berichtet, wollte die Urlauberin am Chinamans Beach in Sydney nur eine Muschel aufheben – doch in dieser hatte sich ein potentiell tödlicher Blauring-Oktopus versteckt. Der Meeresbewohner wurde aufgeschreckt, fiel aus der Muschel und biss die Frau in den Bauch.

Nach kurzer Zeit klagte die Dame über Bauchschmerzen – sie wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Auch der Oktopus konnte von den Sanitätern eingefangen werden. Der Biss eines Blauring-Oktopus komme zwar selten vor, sei aber extrem giftig, wird ein Sanitäter zitiert. In felsigen Teilen von Stränden und entlang der gesamten Ostküste von Australien ist der maximal faustgroße, blau geringelte Oktopus weit verbreitet.