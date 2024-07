Über 50 Tote nach Massenpanik in Indien

Eine Massenpanik auf einer religiösen Veranstaltung in Indien hat mindestens 50 Tote mit sich gebracht.

Bei einer Massenpanik während eines Hindu-Festes sind im Norden Indiens mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. "Ärzte haben uns die Zahl von 50 bis 60 Toten genannt", sagte der Behördenvertreter Ashish Kumar am Dienstag vor Journalisten. Die Zahl könne weiter steigen, da viele weitere Menschen verletzt worden seien. Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal im indischen Fernsehen.

Man habe eine Untersuchung des Unfallhergangs angeordnet, so Aggarwal. Das Unglück ereignete sich demnach in einem Dorf im Bezirk Hathras im Bundesstaat Uttar Pradesh. Der Sender NDTV berichtete am Dienstag zunächst von 87 Toten.

Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als Hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hieß es in den örtlichen Medien. Viele andere seien verletzt. Unbestätigte Videos in sozialen Medien zeigten Leichen vor einem örtlichen Krankenhaus. Reuters konnte die Videos nicht sofort auf ihre Echtheit überprüfen. Staatsminister Yogi Adityanath ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.