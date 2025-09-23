UFO-Alarm! Seltsames Dreieck schwebt über Los Angeles

Ein mysteriöses V-förmiges Flugobjekt mit neun Lichtern wurde über Los Angeles gesichtet und gefilmt.

Zwei Bewohner von Los Angeles filmten ein schwarzes, V-förmiges Objekt am Himmel. Es bewegte sich langsam südlich über die Stadt und war bis 23:38 Uhr Ortszeit sichtbar. Die Sichtung dauerte rund 25 Minuten, bevor das Objekt außer Sicht geriet.

Die Zeugen hielten das Geschehen mit einem Handy fest. Auf den Aufnahmen sind neun weiße Lichter entlang des Rumpfes erkennbar. Der Bericht zur Sichtung wurde zwei Tage später an das „National UFO Reporting Center“ (NUFORC) übermittelt.

Forscher vermutet Drohne

UFO-Forscher und Filmemacher Mark Christopher Lee erklärte gegenüber der „Daily Mail“, dass es sich nicht um ein außerirdisches Raumschiff handle. Seiner Einschätzung nach sei es ein unbemanntes Drohnenprojekt, möglicherweise ein Test der US-Regierung oder einer anderen Macht. Lee vermutet, dass die Technologie bis zu 40 Jahre weiter sein könnte, als allgemein angenommen.

Laut NUFORC handelt es sich bereits um die 34. Sichtung eines V-förmigen oder chevronartigen Objekts in den USA in diesem Jahr. Mehrere Berichte beschreiben ähnliche Flugkörper mit Lichtern auf der Oberfläche.

Zeugenbericht aus Los Angeles

„Es blieb ungefähr 25 bis 30 Minuten an Ort und Stelle. Dann bewegte es sich etwas, bevor es nach Süden flog und verschwand“, heißt es im NUFORC-Bericht. Das boomerangartige Objekt habe zudem einen Körper in der Mitte aufgewiesen und erinnerte an einen F-117-Stealth-Jet – allerdings mit deutlich sichtbaren Außenlichtern. Lee stellte klar: „Es ist definitiv kein Flare, sondern meiner Meinung nach ein strukturiertes Flugobjekt, wahrscheinlich eine streng geheime Drohne.“