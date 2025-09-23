Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
UFO-Alarm! Seltsames Dreieck schwebt über Los Angeles
© Getty / Twitter

Was ist das denn?

UFO-Alarm! Seltsames Dreieck schwebt über Los Angeles

23.09.25, 07:13
Teilen

Ein mysteriöses V-förmiges Flugobjekt mit neun Lichtern wurde über Los Angeles gesichtet und gefilmt. 

Zwei Bewohner von Los Angeles filmten ein schwarzes, V-förmiges Objekt am Himmel. Es bewegte sich langsam südlich über die Stadt und war bis 23:38 Uhr Ortszeit sichtbar. Die Sichtung dauerte rund 25 Minuten, bevor das Objekt außer Sicht geriet.

Die Zeugen hielten das Geschehen mit einem Handy fest. Auf den Aufnahmen sind neun weiße Lichter entlang des Rumpfes erkennbar. Der Bericht zur Sichtung wurde zwei Tage später an das „National UFO Reporting Center“ (NUFORC) übermittelt.

Forscher vermutet Drohne

UFO-Forscher und Filmemacher Mark Christopher Lee erklärte gegenüber der „Daily Mail“, dass es sich nicht um ein außerirdisches Raumschiff handle. Seiner Einschätzung nach sei es ein unbemanntes Drohnenprojekt, möglicherweise ein Test der US-Regierung oder einer anderen Macht. Lee vermutet, dass die Technologie bis zu 40 Jahre weiter sein könnte, als allgemein angenommen.

Laut NUFORC handelt es sich bereits um die 34. Sichtung eines V-förmigen oder chevronartigen Objekts in den USA in diesem Jahr. Mehrere Berichte beschreiben ähnliche Flugkörper mit Lichtern auf der Oberfläche.

Zeugenbericht aus Los Angeles

„Es blieb ungefähr 25 bis 30 Minuten an Ort und Stelle. Dann bewegte es sich etwas, bevor es nach Süden flog und verschwand“, heißt es im NUFORC-Bericht. Das boomerangartige Objekt habe zudem einen Körper in der Mitte aufgewiesen und erinnerte an einen F-117-Stealth-Jet – allerdings mit deutlich sichtbaren Außenlichtern. Lee stellte klar: „Es ist definitiv kein Flare, sondern meiner Meinung nach ein strukturiertes Flugobjekt, wahrscheinlich eine streng geheime Drohne.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden