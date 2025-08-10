Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Uganda findet unfassbare 31 Millionen Tonnen Gold
© Getty

Land plötzlich reich

Uganda findet unfassbare 31 Millionen Tonnen Gold

10.08.25, 20:00
Teilen

Uganda steht vor einem möglichen Goldrausch historischen Ausmaßes.

Das Land hat nach eigenen Angaben 31 Millionen Tonnen Golderz entdeckt – mit einem geschätzten Gehalt von über 320.000 Tonnen raffiniertem Gold im Wert von rund zwölf Billionen US-Dollar.

Ein Fund, der nicht nur die Wirtschaft des ostafrikanischen Staates revolutionieren, sondern Uganda auch in die Spitzengruppe der weltweit führenden Goldproduzenten katapultieren könnte.

Sollte der Schatz im Boden tatsächlich im großen Stil erschlossen werden, rechnet die Regierung mit einem massiven Zufluss an ausländischen Investitionen. Fachleute warnen jedoch, dass ein derart gewaltiger Neuzugang am Weltmarkt auch den Goldpreis erheblich beeinflussen könnte.

Für Uganda könnte der Fund dennoch den Beginn einer neuen wirtschaftlichen Ära markieren – mit der Chance auf steigende Staatseinnahmen, neue Arbeitsplätze und eine tiefgreifende Modernisierung der Infrastruktur.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden