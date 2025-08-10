Uganda findet unfassbare 31 Millionen Tonnen Gold

Uganda steht vor einem möglichen Goldrausch historischen Ausmaßes.

Das Land hat nach eigenen Angaben 31 Millionen Tonnen Golderz entdeckt – mit einem geschätzten Gehalt von über 320.000 Tonnen raffiniertem Gold im Wert von rund zwölf Billionen US-Dollar.

Ein Fund, der nicht nur die Wirtschaft des ostafrikanischen Staates revolutionieren, sondern Uganda auch in die Spitzengruppe der weltweit führenden Goldproduzenten katapultieren könnte.

Sollte der Schatz im Boden tatsächlich im großen Stil erschlossen werden, rechnet die Regierung mit einem massiven Zufluss an ausländischen Investitionen. Fachleute warnen jedoch, dass ein derart gewaltiger Neuzugang am Weltmarkt auch den Goldpreis erheblich beeinflussen könnte.

Für Uganda könnte der Fund dennoch den Beginn einer neuen wirtschaftlichen Ära markieren – mit der Chance auf steigende Staatseinnahmen, neue Arbeitsplätze und eine tiefgreifende Modernisierung der Infrastruktur.