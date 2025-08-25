Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Rettungshubschrauber
© ÖAMTC/Schornsteiner

Hubschrauber

Um Haaresbreite: Wanderin aus deutscher Schlucht gerettet

25.08.25, 23:12
Teilen

Auch österreichischer Rettungshubschrauber im Einsatz

In einem stundenlangen Großeinsatz unter anderem mit drei Hubschraubern - auch aus Österreich - haben Bergwacht, Polizei und Rettungsdienst eine schwer verletzte Wanderin aus einer deutschen Schlucht gerettet. Die Frau war in der Weißbachschlucht bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) abgestürzt und mit viel Glück direkt oberhalb einer rund 20 Meter hohen Felswand über dem Weißbach hängengeblieben, wie das örtliche Bayerische Rote Kreuz mitteilte.

Die Frau wurde aber erst nach aufwendiger Suche gefunden. Die Frau hatte demnach am Vormittag selbst einen Notruf abgesetzt, woraufhin zunächst die Bad Reichenhaller Bergwacht und der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" alarmiert wurden. Aus der Luft konnten die Retter die Frau aber wegen der dicht bewachsenen und schwer einsehbaren Steilhänge nicht orten - weshalb mehrere weitere Bergwachten hinzugezogen wurden.

Am Ende wurde die Frau nach längerer Suche gefunden, nachdem Zeugen an einer nahen Straße Hilferufe aus dem Steilhang gehört hatten. An der Suche waren auch eine Such- und Lawinenhundestaffel beteiligt, auch eine Wärmebild-Drohne kam bei der Suche zum Einsatz.

Schwierige Rettung

Auch die Rettung gestaltete sich jedoch schwierig: Rettungskräfte mussten durch das steig- und weglose Gelände zu der Frau absteigen, um sie dort notfallmedizinisch zu versorgen. Die Hubschrauberbesatzung konnte sie schließlich mit einem Rettungstau an Bord holen und nach einer Zwischenlandung und weiteren Behandlungen in eine Klinik fliegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden