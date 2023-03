× Unfassbar: Passant erschießt wehrlosen Obdachlosen

In der US-amerikanischen Stadt St.Louis (Missouri) hat sich eine wahre Tragödie abgespielt: Ein Mann erschießt einen Obdachlosen, der seelenruhig am Bordstein sitzt, auf offener Straße. Nun kursieren Bilder der Tat im Internet.

Der Mord geschieht am Montag um 10 Uhr. Der Obdachlose setzt sich zunächst friedvoll auf den Bordstein und bemerkt den mit einer geladenen Waffe ausgestatteten DeShawn Thomas (23) nicht. Nach wenigen Sekunden erkennt der Mann, in welch brenzliger Lage er sich befindet. Er hebt die Hände, um seine Unschuld zu symbolisieren, doch hat keine Chance: Thomas drückt ab und tötet den Mann. Das Opfer, dass zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, und der Täter sollen sich angeblich zuvor an einer Tankstelle gestritten haben. Nun wird Thomas wegen Mordes angeklagt. Es ist nicht bekannt, ob er bereits vorbestraft ist.

Er beging die Blut-Tat: Der 23-jährige DeShawn Thomas

Interessant ist, dass in dem von Waffengewalt geplagten US-Bundesstaat Missouri nun nicht die sehr liberalen Waffengesetze zur Debatte stehen, sondern ausschließlich das Personal. Senator Josh Hawley fordert Bezirksstaatsanwältin Kim Gardner nun öffentlich zum Rücktritt auf. In der Stadt St. Louis werden jedes Jahr über 200 Menschen ermordet. Dieses Jahr steht die traurige Zahl schon bei 25 Morden.