Urlauber flüchten vor massiver "Tsunami-Wolke"

Ein bedrohlich wirkendes Naturschauspiel hat am Wochenende zahlreiche Strandbesucher an der portugiesischen Küste in Angst und Schrecken versetzt.

Eine riesige, horizontale Wolkenformation, die stark an eine Tsunamiwelle erinnerte, schob sich plötzlich über mehrere Küstenabschnitte – und ließ viele Urlauber fluchtartig ihre Handtücher zurücklassen. Das seltene Phänomen war laut der kroatischen Zeitung 24 Sata in mehreren Regionen entlang des Atlantiks zu beobachten. Auf Videos, die sich rasch über soziale Medien verbreiteten, ist zu sehen, wie sich die gewaltige Cumuluswolke wie eine schäumende Wasserwand über den Himmel rollt – direkt über die Köpfe von Badegästen hinweg. Viele reagierten verunsichert, packten in Eile ihre Sachen und verließen den Strand. Meteorologen beruhigen: Bei dem Wetterphänomen handelt es sich um eine sogenannte Roll Cloud – eine seltene Wolkenform, die bei der Begegnung warmer, feuchter Meeresluft mit kühleren Luftmassen entsteht. Obwohl optisch eindrucksvoll und durchaus bedrohlich wirkend, gehe von der Wolke selbst keine Gefahr aus. Doch der Himmel täuscht: Die portugiesische Küste erlebt derzeit eine massive Hitzewelle mit Temperaturen um die 42 Grad im Landesinneren. Dazu kommen heftige Wetterumschwünge mit plötzlichen Gewittern, Regenfällen und stellenweise sogar Hagel. Die nationale Katastrophenschutzbehörde warnt unterdessen vor einer deutlich realeren Bedrohung – großflächigen Waldbränden. Besonders gefährdet seien laut 24 Sata der Norden des Landes, das Zentrum und die bei Touristen beliebte Algarve. Dort herrscht derzeit höchste Waldbrandgefahr. Behörden bitten die Bevölkerung und Urlauber dringend, auf offenes Feuer zu verzichten und Hinweise zu beachten.