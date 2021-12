US-Highschool-Attentäter: Versprecher rettete Leben

Die Bluttat im US-Bundesstaat Michigan, bei der ein 15-Jähriger an seiner High School mit einer Handfeuerwaffe mindestens drei seiner Mitschüler getötet hat, hätte wohl noch mehr Opfer gefordert, wenn sich der Attentäter nicht versprochen hätte. Ein Video auf Twitter zeigt, wie sich mehrere Kinder in einem Klassenzimmer einsperren und in einer Ecke kauern, um sich vor dem 15-Jährigen zu verstecken. Plötzlich ist ein Klopfen zu hören, eine Stimme fordert die Kinder auf, die Türe zu öffnen. „Ihr seid sicher“, versichert der vermeintliche Polizist.

A student from inside Oxford High School captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff



The students did not open the door and escaped through a windowhttps://t.co/DCKb6l555w pic.twitter.com/gQWOuJPAAL