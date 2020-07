USA: Gesuchte Chinesin nach Flucht ins Konsulat festgenommen

Die Frau soll am Freitag einem Gericht vorgeführt werden.

San Francisco - Die US-Justiz hat eine chinesische Staatsangehörige festgenommen, die vorübergehend Zuflucht im chinesischen Konsulat in San Francisco gefunden hatte. Die Frau sollte am Freitag einem Gericht vorgeführt werden, wie ein hoher Beamter des Justizministeriums in Washington sagte. Das Ministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der Frau Visa-Betrug vorgeworfen werde.

Sie sei einer Strafverfolgung entgangen, indem sie sich in das chinesische Konsulat geflüchtet habe. Wie es zu der Festnahme kam, wurde nicht bekannt.

Drei weitere chinesische Staatsbürger waren wegen des Vorwurfs bereits im Juni und Juli festgenommen worden. Nach Angaben des Justizministeriums sollen alle vier über ihren Status als Mitglieder der chinesischen Volksbefreiungsarmee gelogen und Forschungsvisa beantragt haben.

Die Beziehungen zwischen China und den USA sind extrem angespannt. Die US-Regierung hatte am Mittwoch bekannt gegeben, die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston (Texas) verfügt zu haben. Als Vergeltung ordnete Peking am Freitag die Schließung des US-Konsulats in Chengdu im Südwesten Chinas an.