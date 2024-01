Vierjährige besteigt den Mount Everest

Sie war zwar nicht am Gipfel, aber schaffte es bis ins Basislager in 5364 Metern Höhe. Damit ist sie der Jüngste Mensch, der am Everest so hoch kletterte.

Die beiden Geschwister sind vier und sieben Jahre alt und posieren grinsend vor dem Bergmassiv des Mount Everest. Drei Wochen lang wanderten die Kids mit ihrem Vater durch das Himalaya-Gebirge bis zum Basislager in 5.364 Metern. Das brachte der kleinen Zara einen Eintrag ins Guiness Buch der Rekorde, denn der bislang jüngste Bergsteiger, der es so hoch hinaus schaffte war ein fünfjähriger indischer Junge. Zara und Sasha am Mount Everest © Facebook × Für Zara war die 270 Kilometer lange Wanderung zu Basiscamp ein Spazierung. Dabei legte die Familie 20.000 Höhenmeter zurück - bei Temperaturen von bis zu -25 Grad. Sie überholten sogar huderte andere Trekking-Touristen auf ihrem Weg. Lange Wanderungen sind die Kids gewohnt. So muss Zara in ihrer Heimat Malaysien täglich mehrere Kilometer zu Fuß in den Kindergarten gehen. Alleine 2023 legte die Vierjährige nach Angaben ihres Vater rund 2.200 Kilometer durch den malaysischen Dschungel zurück. "Hier im Himalaya sind die Wege deutlich besser als das unwegsame Gelände im Dschungel", schrieb ihr Bruder Sasha auf Facebook. Zara und Sasha am Mount Everest © Facebook × Am Wochenende kam die Familie nach ihren Abenteuer wieder in der Zivilisation an - mit einem Grinser.