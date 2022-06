Viertagewoche: Weltweit größtes Pilotprojekt gestartet

70 Unternehmen in Großbritannien haben diese Woche das weltweit größte Pilotprojekt zur Viertagewoche gestartet. Ob das Konzept aufgeht, wird eine erste Bilanz nach Auslaufen des Projekts Ende des Jahres zeigen.

Gerade in der Coronapandemie haben sich die Ansprüche der Arbeitnehmer drastisch geändert: Viele Firmen während des Lockdowns auf Homeoffice umgestellt – die Angestellten haben durch das Wegfallen des Pendelns insbesondere sowohl Kosten- als auch Zeitersparnis zu schätzen gelernt. Das bedeutet wiederum, in weniger Zeit kann mehr Arbeit erledigt werden.

In Großbritannien startet daher nun das weltweit größte Pilotprojekt zum Testen der Viertagewoche. Von der Bank bis zum Fish-and-Chips-Lokal haben sich Arbeitgeber dazu bereiterklärt, mitzumachen. Das Pilotprojekt geht sechs Monate und wurde von der Organisation 4 Day Week UK auf die Beine gestellt. Unterstützt wurde sie dabei von 4 Day Week Global, einer vom Neuseeländer Andrew Barnes geleiteten NGO. Barnes gilt als Pionier der Viertagewoche. Er führte diese bereits 2018 bei seiner Finanz- und Immobilienfirma Perpetual Guardian ein. Das Ergebnis: mehr Produktivität, mehr Zufriedenheit und leichteres Anwerben neuer Mitarbeiter.

100:80:100-Modell

Basis des nun angelaufenen breiten Versuchs ist das „100:80:100-Modell“, das bedeutet: 100 Prozent Gehalt bei 80 Prozent Arbeitszeit und der Verpflichtung, 100 Prozent der Produktivität beizubehalten. Mit anderen Worten: die gleiche Leistung in weniger Zeit bei gleichem Gehalt. Wissenschaftlich begleitet wird der Versuch von den Universitäten Cambridge und Oxford und dem Boston College.

In Österreich hat indes die SPÖ ihre Forderung nach einer staatlich geförderten Viertagewoche erneuert. "Während andere Länder längst zeitgemäße Arbeitszeitmodelle testen, herrscht bei uns noch eine Arbeitszeitkultur wie im letzten Jahrhundert", beklagte Sozialsprecher Josef Muchitsch am Dienstag in einer Aussendung. Vor diesem Hintergrund sei es höchste Zeit, die Umsetzung einer freiwilligen Viertagewoche voranzutreiben und entsprechende Pilotprojekte in die Wege zu leiten.