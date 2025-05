Von der Leyen kritisiert Israels Angriff auf Schule

Nach den jüngsten Angriffen auf den Gazastreifen hat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Ton gegenüber Israel verschärft.

Die israelischen Angriffe - unter anderem auf eine als Notunterkunft genutzte Schule - seien "abscheulich", erklärte von der Leyen nach Angaben der Kommission am Dienstag in einem Telefonat mit dem jordanischen König Abdullah II..

Kritik wächst

"Diese Eskalation und der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten können nach internationalen und Menschenrechten nicht gerechtfertigt werden", erklärte die Kommissionspräsidentin weiter. "Wir fordern die israelische Regierung auf, die derzeitige Eskalation sofort zu stoppen." Die Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen, die auf zivile Infrastruktur abziele, und "Zivilisten, darunter Kinder, tötet, ist abscheulich", erklärte von der Leyen den Angaben zufolge.

Nach Angaben des Hamas-Zivilschutzes waren bei israelischen Angriffen im Gazastreifen am Montag mindestens 52 Menschen getötet worden, darunter 33 in der als Notunterkunft genutzten Schule. Viele der Opfer in der Schule in der Stadt Gaza seien Kinder, erklärte die Hamas-Zivilschutzbehörde. Die israelische Armee hatte angegeben, der Angriff auf das Schulgebäude habe einem "Kommando- und Kontrollzentrum" der radikalislamischen Terrororganisation Hamas gegolten.

Auch Merz verschärft Ton gegenüber Israel

Am Montag hatte auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Ton gegenüber Israel verschärft. Das Vorgehen der israelischen Armee "lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen", sagte der Kanzler beim WDR-"Europaforum" in Berlin.

Der Gazakrieg war durch den Großangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Kämpfer auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet worden waren, überwiegend Zivilisten. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Seit dem 17. Mai hat Israel seine Offensive verstärkt, um die letzten israelischen Geiseln zu befreien, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen und die Hamas zu vernichten. Bei dem israelischen Militäreinsatz sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas im Gazastreifen mindestens 53.977 Menschen getötet worden.