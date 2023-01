Vulkanausbruch auf Hawaii: Kilauea wieder aktiv

SCREENSHOT - 06.01.2023, USA, Hawaii: HANDOUT - Diese Webcam-Aufnahme des U.S. Geological Survey zeigt den Vulkan Kilauea auf Hawaii. Der Kilauea begann am 05.01.2023 innerhalb seines Gipfelkraters auszubrechen, wie die U.S. Geological Survey mitteilte, weniger als einen Monat nachdem der Vulkan und sein größerer Nachbar Mauna Loa aufgehört hatten, Lava freizusetzen. Foto: Uncredited/U.S. Geological Survey/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++