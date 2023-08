Waldbrände in Kanada: Hunderte Menschen evakuiert

Wegen Waldbränden im Nordwesten Kanadas sind laut Medienberichten Hunderte Menschen evakuiert worden.

Aus dem Ort Hay River in den Nordwest-Territorien seien am Sonntag bis Mitternacht (8.00 Uhr MESZ am Montag) mehr als 200 Menschen in das gut 800 Kilometer südlich gelegene Grande Prairie (Provinz Alberta) geflogen worden, berichtete der Sender Cabin Radio auf seiner Website. Die übrigen Bewohner sollten im Lauf der Nacht nach Fort McMurray (Alberta) geflogen werden.

Der Sender sprach von der größten Rettungsoperation in der Geschichte der Nordwest-Territorien, einer dünn besiedelten Region am nördlichen Polarkreis mit kurzen Sommern und langen Wintern. Evakuierungen gab es auch in der Stadt Fort Smith an der Grenze zu Alberta. Diese waren schon am Samstag angeordnet worden, wie Radio Canada berichtete.

Cabin Radio berichtete von einem "apokalyptischen Szenario" in der Verwaltungsregion südlich des Großen Sklavensees und zeigte ein Foto eines glutroten Himmels. Hay River sei in diesem Sommer schon einmal wegen eines Feuers und im vergangenen Frühjahr wegen verheerender Überflutungen evakuiert worden. Bereits seit Monaten suchen Wald- und Buschbrände viele Teile Kanadas heim.