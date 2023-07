Wegen Belästigung: Bademeister tragen Bodycam

Knallhart-Kurs in der Gemeinde Terneuzen gegen Belästigung von Gästen.

Niederlande. In der niederländischen Region Seeländisch Flandern ist es ein altbekanntes Problem: Jugendliche – allen voran aus dem angrenzenden Belgien – strömen in Scharen in die Freibäder und belästigen oftmals die Gäste.

Bodycams. In der Gemeinde Terneuzen hat man nun aufgerüstet: Neben Überwachungskameras tragen die dortigen Bademeister nun Bodycams. Zusätzlich wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt und Absprachen mit der Polizei getroffen. Ab Samstag sind die Bäder dar­über hinaus nur noch für Einwohner der Gemeinde und einiger angrenzender Orte zugänglich.

Ausweispflicht. Um das entsprechend kontrollieren zu können, müssen sich alle Besucher ab 14 Jahren jetzt ausweisen.