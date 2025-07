Wolf beißt Bub (6) und schleift ihn durch Wald

Schock in den Niederlanden: Ein Wolf hat am Mittwochmorgen ein sechsjähriges Kind in einem Wald bei Utrecht attackiert und verletzt.

Der Bub spielte in der Nähe der historischen „Pyramide von Austerlitz“, als das Raubtier zuschlug. Nach Angaben niederländischer Medien näherte sich der Wolf dem Kind, biss zu und begann, es in das Unterholz zu zerren. Die Eltern des Jungen reagierten geistesgegenwärtig: Sie schlugen mit Stöcken auf das Tier ein – und konnten es so in die Flucht schlagen. Problemwolf Bei dem Wolf soll es sich um das bereits bekannte Tier mit der Kennung GW3237m handeln – ein sogenannter Problemwolf, der in den Niederlanden unter dem Namen „Bram“ geführt wird. Das Tier ist laut Berichten bereits mehrfach durch aggressive Vorfälle aufgefallen und soll deshalb zum Abschuss freigegeben worden sein. Diese Entscheidung sorgte unterdessen für Proteste bei deutschen und niederländischen Tierschützern. Bub verletzt Der Bub erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Rücken und wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Eltern schilderten dem niederländischen Sender NOS die dramatischen Sekunden: „Unser Junge wurde buchstäblich gepackt und mitgeschleift. Ich dachte zuerst, es wäre ein verspielter Hund.“ Die örtlichen Behörden in Woudenberg reagierten mit einer eindringlichen Warnung: „Die Sicherheit der Menschen steht auf dem Spiel. Gehen Sie nicht mit Kindern in den Wald. Auch Erwachsene sollten beim Betreten äußerst wachsam sein.“ Die Provinz Utrecht verhängte zusätzlich ein nächtliches Betretungsverbot für das betroffene Waldgebiet.