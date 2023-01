'Wollte beide tot sehen': Trans-Model (22) ersticht Vater im Blutrausch

Ein Instagram-Model hat ihren Vater erstochen und ihre kleine Schwester während eines wahren Blutrausches schwer verletzt.

Die 22-jährige Transfrau Nikki Secondino war wie im Blutrausch. Secondino ist angeklagt, ihren Vater Carlo, 61, getötet und ihre 19-jährige Schwester Liana während des blutigen Ausbruchs schwer verletzt zu haben. "Ich kam aus dem Schlafzimmer und sah meinen Vater auf der Couch sitzen und schlief, und ich schlug ihm mit einem Hammer den Kopf ein", sagte sie in ihrem Geständnis.

"Ich schnappte mir mein Lieblingsmesser aus deutschem Stahl und stach auf ihn ein", sagte sie laut der Beschwerde. "Meine Schwester kam aus ihrem Schlafzimmer und versuchte, mich aufzuhalten, und dann stach ich ihr in den Rücken, den Kopf und den Bauch. Ich wollte sie tot sehen. Hätte ich die Frau erwischt, die den Notruf gewählt hat, wäre sie die Nächste gewesen."

Secondino hatte der Polizei zunächst erzählt, dass zwei Einbrecher in das Haus der Familie eingedrungen seien und ihren Vater und ihre Schwester angegriffen hätten, änderte aber später ihre Geschichte, so die Polizei. Als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, sagte die verletzte Liana Secondino der Polizei: "Meine Schwester hat auf mich eingestochen".

Ende Juli erwirkte Nikki eine einstweilige Verfügung zum Schutz gegen ihren Vater und ihre Schwester, da sie behauptete, Liana habe ihr gedroht, sie umzubringen, und ihr Vater gehöre zur "Mafia".

Warum die junge Frau die abscheuliche Tat begangen hatte, wird wohl erst das Verfahren zeigen.