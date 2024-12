Fünf Tote bei Schüssen an christlicher US-Schule: Auch Schütze tot

Bei einer Schießerei in einer christlichen Schule in Wisconsin sind wohl fünf Menschen ums Leben gekommen - auch der Täter . Zusätzlich wurden fünf Menschen verletzt.

Das Blutbad ereignete sich am Montag an der Abundant Life Christian School in der Stadt Madison in Wisconsin.

Alarm auf Smartphones

Gegen 18.20 Uhr deutscher Zeit (11.20 Uhr Ortszeit) hatten Anwohner einen Alarm auf ihre Smartphones bekommen: Darin riet die Polizei dringend, den Bereich um die Schule zu meiden.

400 Kinder- und Jugendliche

Tatort war eine private Institution, an der rund 400 Kinder- und Jugendliche ab dem Kindergarten betreut und unterrichtet werden, so die Polizei. Deren Chief, Shon Barnes, sagte bei einer Pressekonferenz, unter den Opfern befänden sich Kinder. Auch der Täter, der beim Eintreffen der Beamten nicht mehr am Leben war, sei ein Jugendlicher.