× Zwei Touristinnen bei Kreuzfahrt auf Bahamas vergewaltigt

Es sollte ein Traumurlaub werden – doch der Trip auf die Bahamas entpuppte sich für zwei junge Frauen als Albtraum.

Der erste Urlaub ohne ihre Kinder – die beiden US-Amerikanerinnen Amber Shearer und Dongayla Dobson aus Kentucky wollten Anfang des Monats auf einer Kreuzfahrt mit der "Carnival Cruise" auf den Bahamas so richtig die Seele baumeln lassen. So weit, so schön - bis zum letzten Tag ihrer Reise.

Da legte das Schiff auf Grand Bahama Island an und die beiden Frauen gingen in ein Hotel, das ihnen von der Kreuzfahrtgesellschaft empfohlen worden war.

Ein fataler Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Drogen im Getränk

Im Hotel bekamen die beiden Mütter von einem Mitarbeiter ein Getränk zum halben Preis angeboten - was sie annahmen. Doch nachdem sie ausgetrunken hatten, bemerkten die beiden, dass etwas nicht stimmte.

Amber Shearer (l.) und Dongayla Dobson gehen mit ihrem Fall an die Öffentlichkeit, um andere Frauen zu warnen © Instagram/Amber Nicole Shearer ×

"Nach dem ersten Drink mussten wir das Meer verlassen, weil wir merkten, dass etwas falsch war. Ich fühlte mich einfach nicht mehr fit", sagte Dobson in einem Interview mit "Good Morning America".

Unter einem Vorwand habe derselbe Hotel-Mitarbeiter die beiden benommenen Frauen dann von dem belebten Strand weggelockt. Dann setzt ihre Erinnerung aus – sie verloren das Bewusstsein.

Betäubt und missbraucht

Dann der Schock: "Ich bin während meiner eigenen Vergewaltigung zu mir gekommen", schilderte Amber Shearer dem US-Nachrichtendienst "News Nation". Sie und ihre Freundin wurden von dem Mitarbeiter und einem Komplizen missbraucht.

"Ich erinnere mich vage an einen flüchtigen Blick auf sein Gesicht. Ich kann mich nicht an alles erinnern", sagte Dobson. "Ich erinnere mich nicht an alles, aber ich erinnere mich an genug - er war ein Angestellter, er hatte einen Ziegenbart und er war ein Einheimischer - damit der Sicherheitsdienst des Resorts das Filmmaterial auswerten und die beiden sofort identifizieren konnte."

Die beiden Mütter trugen innere und äußere Verletzungen, darunter blaue Flecken an den Beinen, davon und wurden außerdem positiv auf verschiedene Drogen getestet.

Täter rasch verhaftet

Polizeiberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 4. Februar kurz nach Mittag am zentralen Strand von Grand Bahama. Nach Bekanntwerden des Vorfalls nahm die Polizei die Ermittlungen auf und verhaftete zwei Männer - einen 54-Jährigen aus Eight Mile Rock und einen 40-Jährigen aus South Bahamia.

Reisewarnung für Bahamas

Shearer und Dobson gingen mit ihrem Fall an die Öffentlichkeit, um zu warnen: "Wir wollen nicht, dass so etwas anderen Frauen auch passiert." Bitter: Die USA sprachen Anfang Februar eine Reisewarnung für die Bahamas aus, nachdem mehrere Morde durch Bandenkriminalität für Aufsehen gesorgt hatten. Zu spät für die beiden Frauen.