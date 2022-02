400 Wagner-Söldner jagen Selenskyj in Kiew

Zwei dutzend Spitzenpolitiker, darunter auch Klitschko-Brüder auf der Liste der Killertruppe.

Nach der Ausschaltung einer tschetschenischen Spezialeinheit droht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter Ungemach durch russische Killertruppen. Wie die britische Tageszeitung "Times" berichtet, sollen sich bereits seit Ende Jänner 400 Mitglieder der berüchtigten Söldnereinheit "Wagner" in Kiew aufhalten, deren Auftrag es sei, zwei Dutzend hochrangige ukrainische Politiker aufzuspüren und zu töten.

Auf der Liste stünden demnach neben Selenskyj, Premier Denys Schmychal und den restlichen Ministern auch der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir. Die Söldner sollen bereits im Jänner aus Afrika nach Belarus geflogen und von dort in das Nachbarland eingesickert sein, also deutlich vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

Die ukrainische Führung soll am Samstag in der Früh von der Anwesenheit der Söldnertruppe erfahren haben, berichtete die "Times". Kurze Zeit später wurde dann eine Ausgangssperre in der Hauptstadt verhängt, um den Kampf gegen Saboteure zu erleichtern. Die tschetschenische Sondereinheit wurde ebenfalls am Samstag im Zuge heftiger Kämpfe um den Flughafen Hostomel nördlich von Kiew zerschlagen. Wie ein Gefangener laut ukrainischen Medienberichten später verriet, kam dabei auch der Kommandant, General Magomed Tuschajew, ums Leben.