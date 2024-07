70 Tote bei israelischem Angriff auf Khan Younis

Zwei weitere israelische Geiseln wurden indessen für tot erklärt.

Nach einem israelischen Angriff auf Gebiete bei Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 70 Menschen gestorben. Kurz zuvor hatte die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen noch von 49 Toten gesprochen und erklärt, unter ihnen seien Frauen und Kinder. Mehr als 200 Menschen seien beim Beschuss durch Panzer und aus der Luft verletzt worden, teilte die Behörde weiter mit. Einige der Verletzten seien in lebensbedrohlichem Zustand.

Das israelische Militär hat die Evakuierung einiger Gebiete in der Umgebung im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt angeordnet. Unterdessen erklärte zwei weitere Geiseln in der Gewalt der Hamas für tot. Militärvertreter hätten die Familien von Alex Dancyg (76) und Jagev Buchstab (35) informiert, teilte die Armee mit. Sie seien am 7. Oktober vergangenen Jahres "brutal in den Gazastreifen entführt worden". Beide Männer seien nicht mehr am Leben, ihre Leichen würden von der Terrororganisation Hamas festgehalten.

Die Entscheidung, sie für tot zu erklären, basiere auf Geheimdienstinformationen und sei von einem Expertenforum gebilligt worden. Die Umstände ihres Todes in der Gewalt der Hamas würden untersucht.