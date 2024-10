Auch Meloni verurteilt Beschuss von UNO-Soldaten im Libanon

Der israelische Militärattaché traf mit hochrangigen italienischen Generälen in Rom zusammen.

Das israelische Militär hat am Freitag erneut einen Beobachtungsposten der UNO-Friedensmission UNIFIL bei deren Hauptquartier im südlibanesischen Naqoura beschossen. Dabei wurden Blauhelmsoldaten aus Sri Lanka verletzt. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte am Freitag den Beschuss.

"Das was geschehen ist, ist nicht akzeptabel, da dies gegen die UN-Resolution 1701 verstößt. Die italienische Regierung hat heftig protestiert. Mit (Frankreichs Präsidenten Emmanule) Macron und (Spaniens Premierminister Pedro) Sanchez haben wir beschlossen, eine gemeinsame Erklärung zu verfassen", sagte Premierministerin Giorgia Meloni zum Abschluss des Gipfels der Med9-Länder in Pafo auf Zypern.

Der israelische Militärattaché traf am Freitag mit hochrangigen italienischen Generälen zusammen, um die Einzelheiten einer Untersuchung zu erörtern, die Israel nach dem Angriff auf UNIFIL-Stützpunkte eingeleitet hat. "Israel handelt auf transparente Weise und in enger Zusammenarbeit mit Italien und der UNIFIL, die vor Ort tätig ist, und bedauert jeden Schaden, der den Vereinten Nationen und den beteiligten Kräften entstanden ist", hieß es in einer Mitteilung der israelischen Botschaft in Rom.