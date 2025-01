Berlusconi-Familie verkauft Traum-Villa in Rom

Eine Luxusvilla aus dem Besitz von Italiens verstorbenem Expremier Silvio Berlusconi in Rom wird jetzt von seinen Erben verkauft.

Die Luxusresidenz auf der Via Appia Antica erstreckt sich auf 1.600 Quadratmeter und hat einen großen Park. Sie wird von dem Auktionshaus Sotheby's für 17 Millionen Euro angeboten, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Dienstag.

Villa wurde zuvor Starregisseur Zeffirelli bewohnt

Das 1938 erbaute Anwesen mit elf Schlafzimmern und Riesensälen enthält römische Büsten, Mosaiken und Marmorböden. In der Villa hatte von 2001 bis zu seinem Tod im Jahr 2019 der Starregisseur Franco Zeffirelli gelebt. Berlusconi erlaubte ihm damals, bis zu seinem Tod kostenlos in dem Luxusanwesen mit Swimmingpool zu wohnen. Zeffirelli war Senator von Berlusconis Partei Forza Italia gewesen. Nach seinem Tod wurde die Villa renoviert, Berlusconi bezog sie im Herbst 2020 und bewohnte sie gelegentlich bis zu seinem Ableben im Juni 2023.

Berlusconis Kinder verkaufen mehrere Immobilien

Berlusconis Kinder sind dabei, das riesige Immobilienimperium ihres Vaters zu verkleinern. So wurde 2024 die Villa Berlusconis auf der Insel Lampedusa verkauft worden. Die Erben wollen sich auch von der Luxusresidenz "Villa Certosa" an der Costa Smeralda auf Sardinien trennen. Der Preis liegt um die 500 Mio. Euro. Auf dem Grundstück befinden sich ein See und ein künstlicher Vulkan sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.

Berlusconis Erben haben laut Medienangaben auch den Auftrag erteilt, die "Villa Gernetto" zu veräußern, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Lesmo nahe Mailand, wo der Ex-Premier eine private Universität einrichten wollte. Die Familie habe jedoch nicht die Absicht, den Hauptwohnsitz des verstorbenen Milliardärs, die "Villa San Martino" in Arcore in der Nähe von Mailand, zu verkaufen, hieß es. Die Villa wurde international wegen der ausschweifenden Partys bekannt, die Berlusconi in seiner Zeit als Premierminister dort veranstaltete.