Blaue Hand der Queen gibt Aufschluss über Todesursache

Die offizielle Todesursache der Queen wird nicht bekannt gegeben. Sie sei "friedlich verstorben", ließ die königliche Familie verkünden. Doch die letzten Fotos von Elizabeth II. könnten Hinweise auf die Todesursache geben.

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag "friedlich" im Alter von 96 Jahren verstorben, das ist die offizielle Bekanntgabe der britischen Königsfamilie. Über die Todesursache gibt es keine Informationen – doch die letzten Fotos der Queen, die nur wenige Tage vor ihrem Tod aufgenommen wurden, könnten Hinweise auf multiples Organversagen geben.

Beim Treffen mit der neuen britischen Premierministerin Elizabeth Truss am Dienstag, zwei Tage vor dem Tod der Monarchin, sind deutlich blaue Verfärbungen auf dem Handrücken der Königin zu erkennen. "Es sieht so aus, als gebe es möglicherweise Anzeichen für eine periphere Gefäßerkrankung", so die australische Ärztin Deb Cohen-Jones gegenüber der Daily Mail.

Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, bei der sich die Blutgefäße außerhalb des Herzens und des Gehirns verengen, blockieren oder verkrampfen. Dies könne zu einer Herzinsuffizienz führen, so die Ärztin: "Wenn die periphere Durchblutung so schlecht ist, werden die Organe nicht gut mit Blut versorgt. Das kann ein Zeichen für Multiorganversagen sein."

Wie lange die Königin an der Krankheit gelitten haben könnte, ist nicht bekannt. In der Öffentlichkeit trug Queen Elizabeth II. gewöhnlich Handschuhe.