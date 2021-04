Der vergessene Krieg von Darfur

Mit Wissen der sudanesischen Regierung sollen ab 2003 Hunderttausende Zivilisten getötet worden sein.

Khartum. Nach den jüngsten Eskalationen in der westsudanesischen Provinz Darfur blickt die Welt wieder auf einen längst vergessenen Bürgerkrieg. Bei Schießereien Anfang April sind in und um die Hauptstadt Al-Dschunaina 137 Menschen getötet und 221 verletzt worden.



Zuletzt waren bei Kämpfen im Jänner – wenige Wochen nach Abzug der UNO-Blauhelme – rund 200 Menschen ums Leben gekommen. Die ex­plosive Lage in Darfur, einer Region etwa so groß wie das spanische Festland, fußt auf mehreren Faktoren.



