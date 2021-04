Deutschland: Söder will Kanzlerkandidat der Union werden

Jetzt ist es offiziell: Der CSU-Chef Markus Söder will Kanzlerkandidat der Union werden. Er könnte also das Erbe der jetzigen deutschen Kanzlerin Angela Merkel antreten.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will allein mit CSU-Chef Markus Söder über die Kanzlerkandidatur entscheiden. "Markus und ich sind im Gespräch. Es gibt zwei potenzielle Kandidaten", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident in der Sitzung des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Sonntag in Berlin laut Teilnehmern. "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit", sagte Söder.

Der bayrische Ministerpräsident sagte damit erstmals offen, dass er als Kanzlerkandidat der Union bereitstünde. Er habe Samstag mit CDU-Chef Armin Laschet gesprochen. Dies sei aber "kein abschließendes Gespräch" gewesen, so Söder.

Söder selbst hatte zuletzt mit Interview-Äußerungen den Spekulationen über seine möglichen Kanzlerambitionen Nahrung gegeben. In Laschets Lager sorgten diese Äußerungen für Irritationen. Laschet sagte der "Bild am Sonntag" über den internen Umgang der Parteichefs: "Bei mir werden Sie keine Sticheleien, Schmutzeleien oder Ähnliches feststellen. Das ist nicht mein Stil."