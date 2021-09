× Heute Wahl-Thriller um Merkels Erbe

Spannend wie selten zuvor: Heute wird über die politische Zukunft des Landes nach Merkel entschieden.

Berlin. Knapp 61 Millionen Wähler gibt es, 12,3 Millionen davon sind Erstwähler. Das erste Mal in ihrem politischen Leben können sie über einen Kanzler abstimmen, nicht über einen Koalitionspartner neben Merkel. Die Langzeitkanzlerin tritt nach 16 Jahren nicht mehr an, geht in die Polit-Rente, doch wer füllt das „Merkel-Vakuum“?

Scholz ist siegessicher, Laschet warnt vor Linker

Aufholjagd. Das Rennen um ihre Nachfolge ist eng wie selten zuvor. Laut einer Umfrage des Instituts für ­Demoskopie Allensbach gibt es heute ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Union aus CDU

CSU. Die Sozialdemokraten und ihr Spitzenkandidat Olaf Scholz (63) kämen demnach auf 26 Prozent, CDU/CSU mit Armin Laschet (60) auf 25 Prozent. Beim Trendbarometer von RTL und ntv liegt die SPD allerdings weiterhin klar vor der ­Union: 25 zu 23 Prozent.

Nerven-Schlacht. Wochenlang lag SPD-Kandidat Olaf Scholz (siehe rechts) unangefochten an der Spitze der Umfragen. Er war der Durchstarter, überraschte alle. Dann aber der Umkehrschub: Seit einer Woche kann Unionskandidat Armin Laschet konstant zulegen, die SPD stagniert. Im Finale legte sich erstmals auch die scheidende Kanzlerin für Laschet richtig ins Zeug: „Diese Wahl entscheidet über die Stabilität Deutschlands“, sagte sie bei ihrem letzten Auftritt: „Es geht darum, dass Deutschland stabil bleibt“, sagte „Mutti“ am Samstag bei einer Kundgebung mit Laschet in dessen Heimatstadt Aachen. Sie warnte wie schon zuvor Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Rot-Rot-Grün: „Es ist nicht egal, wer Deutschland regiert.“

Erstmals im Wahlkampf griff Laschet im Endspurt Scholz und Grün-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock scharf an. Er warnte vor den Folgen: „Dann hat Deutschland einen massiven Linksruck.“ SPD-Mann Scholz gibt sich indes siegesbewusst: „Ich bin sicher, dass wir erfolgreich sein werden bei der Wahl.“