Die Lieferung und der Einsatz von deutschen "Taurus"-Raketen würde dem russischen Außenministerium zufolge einen unmittelbaren Eingriff Deutschlands in den Konflikt bedeuten.

Der Beschuss von kritischer Infrastruktur mit "Taurus"-Raketen sei eine direkte Beteiligung, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag.

Der künftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich wiederholt für eine Lieferung an die Ukraine ausgesprochen, der Koalitionspartner SPD hält sich in der Frage bedeckt.

Hintergrund ist die in Deutschland immer wieder aufkommende Debatte über die Lieferung von Taurus. Marschflugkörpern. Wie die deutsche Bild.Zeitung berichtet, äußerte sich die Kreml-Sprecherin Maria Sacharowa heute und betonte gegenüber russischen Nachrichtenagenturen: „Ein Schlag mit diesen Raketen gegen russische Einrichtungen (...) wird wie eine direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen an der Seite des Regimes in Kiew aufgefasst, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt“.

Was mit "allen Konsequenzen" gemeint sein dürfte, ist nicht konkretisiert worden.