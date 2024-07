Droht Trump die Demokratie abzuschaffen?

„Geht und wählt diesmal, es ist wichtig. In vier Jahren müsst ihr das nicht mehr tun, weil wir es so eingerichtet haben, dass ihr nicht mehr wählen müsst“, sagte der ehemalige US-Präsident und Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024 vor der Gruppe Turning Point Action.

Diese Worte lösten in den sozialen Medien heftige Debatten aus. Viele sehen darin eine gefährliche Andeutung, die Demokratie abzuschaffen. Der Abgeordnete Adam Schiff schrieb auf Twitter: „Dieses Jahr steht die Demokratie auf dem Spiel. Wir müssen gegen den Autoritarismus stimmen, um sie zu schützen. Trump erinnert uns daran, dass die Alternative bedeutet, nie wieder wählen zu können.“ Ruth Ben-Ghiat, Historikerin und Expertin für Faschismus, äußerte ähnliche Bedenken: „Medien, das sollte eure Top-Story sein. Nach Jahren des Studiums von Diktaturen sage ich: Wenn Trump im November gewinnt, wird er nicht freiwillig abtreten.“

Bereits im Dezember 2022 hatte Trump vorgeschlagen, die Verfassung zu umgehen, da er meinte, durch politischen Betrug um den Wahlsieg gebracht worden zu sein. Er sagte: „Ein Betrug in dieser Größenordnung erlaubt die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, selbst derjenigen in der Verfassung.“ Im Dezember 2023 nannte er sich in einem Interview mit Fox News scherzhaft einen „Diktator für einen Tag“.

This year democracy is on the ballot, and if we are to save it, we must vote against authoritarianism.



Here Trump helpfully reminds us that the alternative is never having the chance to vote again. https://t.co/eQqYdtm61D