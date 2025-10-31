Alles zu oe24VIP
Hurrikan Melissa
© APA/AFP/RAMMB/CIRA/-

Flughafen öffnet

Erleichterung nach Super-Hurrikan: Touristen können Jamaika wieder verlassen

31.10.25, 21:39
Teilen

Touristen können ab Samstag von der Karibikinsel Jamaika ausgeflogen werden, die durch Hurrikan "Melissa" schwer beschädigt wurde.  

Der größte Flughafen des Landes, der Sangster International Airport in Montego Bay im Nordwesten der Insel, werde vom Wochenende an für kommerzielle Flüge geöffnet sein, sagte Transportminister Daryl Vaz am Freitag. Nach Angaben der jamaikanischen Regierung befanden sich etwa 25.000 Touristen auf der Insel.

melissa
© getty

Mindestens 50 Menschen kamen infolge des Sturms in mehreren Ländern der Karibik ums Leben. Allein auf Jamaika, einem Land mit 2,8 Millionen Einwohnern, sind mindestens 19 Menschen getötet worden.

melissa
© getty

Nach Berichten, die noch verifiziert werden müssten, könnte die Zahl um fünf weitere Opfer steigen, sagte Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon auf einer Pressekonferenz. Ganze Gebiete sind verwüstet und viele Gemeinden isoliert.

