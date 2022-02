EU-Sondergipfel am Donnerstagabend

Michel: Russland unterminiert Europäische Sicherheitsordnung.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den morgigen Donnerstagabend (20.00 Uhr) einen Sondergipfel wegen der Ukraine-Krise einberufen. Wie Michel am Mittwoch mitteilte, sollen die Staats- und Regierungschefs persönlich in Brüssel beraten. "Die aggressiven Handlungen der Russischen Föderation verletzen Völkerrecht und die territoriale Integrität der Ukraine", schrieb Michel in seinem Einladungsbrief an die EU-Chefs. "Sie unterminieren auch der Europäische Sicherheitsordnung."