UNO-Sitzung
International

Gipfeltreffen in New York zur Zweistaatenlösung im Nahen Osten

21.09.25, 23:55
Mehrere Länder wollen dabei ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden

Im Vorfeld der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung findet in New York am Montag ein Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern statt. Mehrere Länder wollen dabei ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden, darunter Frankreich und voraussichtlich auch Belgien, Andorra, Malta, Luxemburg und San Marino. Großbritannien, Kanada und Australien hatten bereits am Sonntag ihre Anerkennung verkündet.

Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen Deutschland und Österreich. Ausgerichtet wird das Treffen in New York von Frankreich und Saudi-Arabien.

