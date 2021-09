Großeinsatz in Deutschland: Anschlags-Drohung gegen Synagoge

Mehrere schwer bewaffnete Einsatzkräfte des SEK sicherten am Mittwochabend die Synagoge in Hagen (Nordrhein Westfalen) großräumig ab.

Wegen einer möglichen Gefährdungseinlage sind an einer Synagoge in der Stadt Hagen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen zahlreiche Polizisten im Einsatz. Das teilte die Polizei Dortmund am Mittwochabend mit. "Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde", hieß es. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, es seien Einsatzkräfte vor Ort.

Nähere Angaben sollten aber aus einsatztaktischen Gründen nicht gemacht werden. Am Mittwoch und Donnerstag ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Auf Fotos sind behelmte Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen. Der Einsatz läuft schon seit dem frühen Abend.

Laut einem Bericht der "Westfalenpost" ist eine Polizei-Hundertschaft angerückt. Der Bereich um die Synagoge in der Innenstadt war demnach weiträumig abgesperrt. Die Polizisten patrouillieren laut "Westfalenpost" vor der Synagoge und im Umfeld des Gotteshauses.